In München steht ein Hofbräuhaus - und dort wird nicht nur Weißbier gebraut, dort liegt offenbar auch der Ursprung für jedes Pils.

Das sagen jedenfalls Forschende aus der bayerischen Hauptstadt. Sie haben den Hefestamm untersucht, der heutzutage auf der ganzen Welt genutzt wird, um Lagerbiere herzustellen - das sind untergärige Biere wie Pils, Lager, Export oder Märzbier. Es war schon bekannt, dass dieser Hefestamm Anfang des 17. Jahrhunderts wahrscheinlich in Bayern entstanden war. Jetzt konnten die Forschenden das mit Hilfe von Genanalysen und historischen Aufzeichnungen konkreter eingrenzen.

Sie schreiben in ihrer Studie: 1602 fiel eine Brauerei in Schwarzach in den Besitz des Herzogs von Bayern. In der Schwarzacher Brauerei wurde obergäriges Weizenbier hergestellt. Davon ließ der Herzog etwas in sein Münchner Hofbräuhaus bringen, wo ein bisschen von der obergärigen Hefe in Kontakt kam mit einem Fass, in dem ein untergäriges Bier braute. Und so entstand die neue Hefeart. Die wird übrigens auch Saccharomycens carlsbergensis genannt, nach der dänischen Carlsberg-Brauerei, wo die Hefezellen 1883 erstmals isoliert wurden.

Untergärige Biere brauchen zum Brauen niedrige Temperaturen. Sie sind leichter zu lagern - daher der Name Lagerbier. Bei ihnen sinkt die Hefe nach dem Brauen nach unten. Obergärige Biere brauchen dagegen bis zu 20 Grad Brautemperatur, die Hefe steigt nach oben, deshalb muss man das Bier nicht kühlen, aber die Hefe wird auch leichter verunreinigt.