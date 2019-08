Bier muss nicht unbedingt Alkohol haben. Zahlen der Marktforschungsfirma Nielsen zeigen, dass der Absatz von alkoholfreiem Bier seit zehn Jahren immer weiter steigt - während der Bierkonsum in Deutschland insgesamt schrumpft.

Der Marktanteil liegt inzwischen bei 6,5 Prozent. Dabei geht es darum, was in Läden verkauft wird und nicht um Bestellungen in Restaurants oder Clubs.

Marktforscher haben beobachtet, dass die Anlässe für alkoholfreies Bier in den letzten Jahren mehr geworden sind. Ursprünglich ging es vor allem um ein Bier für Autofahrer. Dann ging es auch in Richtung Sportgetränk, als betont wurde, dass alkoholfreie Biere isotonisch sind. Heute geht laut Experten der Trend dahin, alkoholfreies mehr und mehr als Erfrischungsgetränk zu trinken, als herber Ersatz für Schorlen oder Limos.