An den Tankstellen war es in diesem Jahr so teuer wie noch nie - und zwar mit großem Abstand.

Nach Berechnungen des ADAC hat Diesel pro Liter rund 47 Cent mehr gekostet als im bisher teuersten Jahr 2012, bei Superbenzin der Sorte E10 waren es rund 27 Cent mehr. Die Höchststände bei den Spritpreisen wurden im März erreicht - nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, als zum Teil deutlich mehr als 2,20 Euro fällig wurden. Das Bundeskartellamt und der ADAC sagen, dass die Ölkonzerne mit ihren Raffinerien in diesem Jahr hohe Gewinne gemacht haben. Im Jahresdurchschnitt kosteten E10 1,86 Euro und Diesel 1,95 Euro. Inzwischen sind zumindest bei Superbenzin die Preise wieder fast bei den Werten vom Jahresanfang angekommen, bei Diesel liegen sie aber trotz Rückgängen immer noch deutlich über dem normalen Niveau. Dass Diesel Superbenzin im Preis überholt hat, liegt nach Angaben eines ADAC-Experten unter anderem daran, dass die Industrie Diesel vermehrt als Ersatz für Gas kauft.