Brasilien meldet einen Rückgang von Morden und anderen Tötungsdelikten.

Wie brasilianische Medien berichten, sind letztes Jahr rund 38.000 Menschen getötet worden - sechs Prozent weniger als vorletztes Jahr. Die Gründe dafür sind nicht alle gut. So sagen Fachleute, dass brasilianische kriminelle Organisationen ihre Herrschaft festigen konnten, so dass es weniger Konflikte zwischen ihnen gibt. Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl in Brasilien auch immer noch hoch: Die Tötungsrate pro 100.000 Einwohnern lag bei fast 18 Fällen. In Deutschland ist es nicht mal einer.

Die Zahlen der registrierten Tötungs-Delikte in Brasilien gehen seit 2020 zurück. Damals beschränkte das Oberste Gericht die Möglichkeiten von Polizei-Einsätzen in den armen Favelas, was zu weniger Feuergefechten zwischen Banden und der Polizei führte. Tötungen durch die Polizei gehen allerdings nicht in die Statistik ein. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert schon länger, dass die brasilianische Polizei oft ohne legale Rechtfertigung tötet. Besonders häufig treffe es Menschen mit dunkler Hautfarbe.