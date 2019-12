Das Science-Magazin begründet die Auwahl damit, dass das Bild jahrzehntelange Astronomie-Arbeit bestätigt: Da werden Theorien über schwer greifbare Objekte aufgestellt, die man nicht sehen kann.

Schwarze Löcher haben eine so extreme Masse, dass sie noch nicht einmal das Licht entkommen lassen. Deshalb sind sie praktisch unsichtbar. Materie, die in ein Schwarzes Loch gezogen wird, heizt sich kurz davor allerdings extrem stark auf. Dadurch strahlt sie dann hell. Und dieses Leuchten ist in der Aufnahme rötlich zu sehen.

Für die Aufnahme hatten Expertinnen und Experten zwei Jahre lang Beobachtungen ausgewertet, die von acht Observatorien aus der ganzen Welt kamen. Mehr als 200 Menschen in 20 Ländern haben an dem Projekt mitgearbeitet.

Zu den Top Ten der Forschungsdurchbrüche zählt Science unter anderem noch eine Software, die besser Poker spielt als alle Profis, die sich mit ihr gemassen haben sowie die Entwicklung von zwei Ebola-Medikamenten. Auch die Erkentnisse über einen gewaltigen Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren ist in den Top Ten. Der Einschlag hatte damals das Aussterben aller großen Dinosaurier ausgelöst.

Am Dienstag hatte schon das Fachmagazin Nature mit seinen Nature's Ten die zehn Frauen und Männer benannt, die 2019 für die Naturwissenschaften wichtig waren. Neben Greta Thunberg stehen auf der Liste unter anderem auch der Mikrobiologe, der ein vielversprechendes Medikament gegen Ebola entwickelt hat.