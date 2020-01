Forschende der Universität Hawaii haben die Bilder veröffentlicht, die mit dem größten Solar-Teleskop der Welt aufgenommen worden. Es steht auf dem Gipfel eines Vulkans auf der Insel Maui.

Auf den Bildern sind viele große Flecken in Gelb und Orange zu sehen, die ähnlich wie Zellen angeordnet sind. In Animationen sieht es so aus, als ob die Flecken schmelzen. Die New York Times beschreibt die Sonne auf den Bildern als kochenden Topf mit Popcorn. Nach Angaben der Forscher hat jede Zelle auf dem Foto etwa die Größe Texas'.

Mit den Bildern soll gezeigt werden, was das neue Teleskop auf Hawaii kann. Das ist ganz neu und soll erst im Sommer endgültig fertig werden. Zu dem Teleskop gehören auch mehrere Kilometer Rohre in der Erde. Sie werden gebraucht, um die Instrumente des Teleskops von der Hitze der Sonne zu kühlen.