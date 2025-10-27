Die Augen haben ein Limit

Wer einen neuen Fernseher kauft, hat die Qual der Wahl:

- wie hoch soll die Bildschirmauflösung sein, also wie gestochen scharf das Bild? Ultra-HD, 4k oder sogar 8k? Im Fachmagazin Nature Communications schreibt ein Forschunsteam, dass extreme hohe Auflösungen unter bestimmten Umständen aber gar nicht mehr bringt. Unsere Augen können nur eine bestimmte Anzahl von Pixeln wahrnahmen. Alles, was darüber hinausgeht, kann das Gehirn nicht mehr verarbeiten.

In einer kleinen Studie haben die Forschenden untersucht, wann das Limit erreicht sein könnte. Ihr Ergebnis für ein durchschnittliches Wohnzimmer-Setting: Bei einem 44-Zoll-Bildschirm reicht QHD - also eine schon recht hohe Pixelzahl, die extrem hohen 4k- oder 8k-Auflösungen bringen kein besseres Fernseherlebnis.

Welche Auflösung am besten passt, hängt unter anderem von der Distanz zum Auge ab oder auch der Beleuchtung im Raum. Das Forschungsteam hat einen Online-Rechner entwickelt, mit dem das jeder berechnen kann, auch zum Beispiel für Handybildschirme, Tablets oder VR-Brillen.