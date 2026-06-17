So richtig überrascht das Hauptergebnis nicht: Jugendliche in der EU sehen Social Media deutlich positiver als ihre Eltern.

Das zeigt eine Umfrage, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat. Fast jeder Zweite der 13- bis 18-Jährigen vermutet da, dass soziale Netzwerke vor allem positive Effekte haben. 18 Prozent vermuten das Gegenteil. Und ein Drittel glaubt, dass Social Media-Nutzung gar keine positiven oder negative Effekte hat.

Bei Eltern fällt das Bild anders aus: Hier glauben die meisten Befragten, dass Social-Media-Nutzung weder positive noch negative Effekte hat. Ein gutes Drittel geht von negativen Auswirkungen aus - und nur jeder Fünfte unter den Eltern sah positive Effekte durch Tiktok, Snapchat, Insta und Co.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Eltern die Bildschirmzeit ihrer Kinder unterschätzen. Die Jugendlichen geben für Wochentage 4,5 und für Wochenenden knapp über 6 Stunden Screentime an. Die Vermutung der Eltern lag gut eine Stunde darunter.