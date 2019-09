Sie werden zwar als erstes, aber oft eben auch als einziges aufgelegt, um Kleinkindern in Entwicklungs- und Schwellenländern zu helfen. Laut einem internationalen Forschungsteam reicht das aber nicht: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in einer Metastudie die Auswirkungen von Hilfsprogrammen auf die geistige Entwicklung in den frühen Lebensjahren untersucht.

Demnach sind nicht nur Ernährung, sondern Lernmöglichkeiten und Betreuung von entscheidender Bedeutung. Auch die sozial-emtionalen, motorischen und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder brauchen demnach mehr als nur Essen.

Die Forschenden fordern deshalb, den Schwerpunkt von Hilfsprogrammen in Entwicklungs- und Schwellenländern anzupassen. Sie hatten insgesamt 75 Untersuchungen zum Thema ausgewertet.