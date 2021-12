Für Afghaninnen und Afghanen soll eine digitale Exil-Universität gegründet werden.

Ein Konzept dazu wird seit gestern auf einer zweitägigen Konferenz in Frankfurt am Main besprochen. Mit dabei sind Vertretende des afghanischen Bildungswesens, die ihr Land verlassen haben. Eine von ihnen sagte der Deutschen Presse-Agentur, viele ihrer früheren Studentinnen der Uni Kabul seien verzweifelt. Ein anderer sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Taliban hätten viele der rund 150 Hochschulen in Afghanistan geschlossen - und geistes- und sozialwissenschaftliche Studiengänge abgeschafft.

Die geplante Exil-Uni soll Afghaninnen und Afghanen im Land und im Exil helfen - sowohl Forschenden als auch Studierenden. Über Kooperationen mit Partnerhochschulen in Deutschland und anderen Ländern soll es die Möglichkeit zu Doppelabschlüssen geben.