El Salvador bestraft Unhöflichkeit an Schulen

Schülerinnen und Schüler, die nicht „Bitte“, "Danke" oder „Guten Morgen“ sagen, müssen in El Salvador künftig mit Konsequenzen rechnen.

Sie kassieren jetzt Strafpunkte – nicht für schlechte Noten, sondern für Unhöflichkeit. Erstmal drohen Strafarbeiten und Vermerke, ab 15 Punkten müssen die Schülerinnen und Schüler ein Schuljahr wiederholen. Einen Punkt gibts zum Beispiel für alle, die nicht Danke sagen, wenn sie sich bei einem Mitschüler einen Stift leihen. Man kann aber auch Punkte abbauen: beispielsweise mit Putzdiensten.

Die Maßnahme ist eine Idee der neuen Bildungsministerin des mittelamerikanischen Landes. Sie war früher Offizierin beim Militär. Das Ganze passt ins Bild der autoritären Regierung, die viel Wert Kontrolle und Disziplin legt.