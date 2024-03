In China hat die Regierung den riesigen Nachhilfe-Markt in den letzten Jahren stark eingedämmt.

Denn Nachhilfe war extrem teuer, aber der Druck für Eltern und Kinder war groß, Nachhilfestunden zu nehmen, um erfolgreich zu sein. Die chinesische Regierung wollte mit den Regeln Familien entlasten. Denn Kinder zu haben ist in China so teuer wie in kaum einem anderen Land.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet jetzt allerdings, dass die strengen Nachhilfe-Regeln offenbar wenig Entlastung bringen - und auch Folgen haben, die nicht beabsichtigt waren: Schulen haben seit der Neuregelung länger geöffnet, damit die Kinder dort lernen können statt Nachhilfe zu nehmen. Reuters schreibt, das führt dazu, dass viele Sportvereine und Musik-Schulen schließen müssen. Weil die Kinder für sowas keine Zeit mehr haben.

Und: Wirtschaftlich geht es vielen Familien nach wie vor schlecht oder sie haben zumindest Angst vor der Zukunft. Auch deshalb kündigten viele Familien Klavier- oder Sportstunden.