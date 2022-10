Lehrkräfte in Italien bewerten Schülerinnen im Schnitt besser als Schüler - auch wenn Jungen die gleiche oder bessere Leistungen erbringen.

Bildungsforschende haben zum einen die Noten von fast 40.000 Jungen und Mädchen verglichen. Zum anderen haben sie die tatsächlichen Leistungen mit standardisierten Tests überprüft. In den Tests schnitten die Mädchen besser in Sprachen, im Lesen und in Geisteswissenschaften ab. Die Jungen waren besser in Mathe. Allerdings hatten die Mädchen von ihren Lehrkräften in allen Fächern die besseren Noten erhalten.

Die Forschenden vermuten, dass Lehrkräfte unbewusst Kindern bessere Noten geben, wenn sie ein Verhalten an den Tag legen, das traditionell als weiblich gilt - wie ruhig und ordentlich sein - und so das Unterrichten erleichtern.

Unbewusste Entscheidung

Eine weitere Theorie ist, dass überhöhte Noten in Mathe ein Mittel sind, um Mädchen zu ermutigen, weil sie in dem Fach als schwächer angesehen werden.

Die Forschenden sagen, dass Voreingenommenheit bei der Notenvergabe auch in anderen Ländern vorkommt. Sie kann weitreichende Folgen haben und die Hochschulzulassung beeinflussen, die Berufswahl und das Einkommen.