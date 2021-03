In Russland sollen Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts nicht mehr alles im Netz nachlesen können.

Der russische Bildungsminister hat angekündigt, das schuleigene Internet werde so eingestellt, dass in Zukunft nur noch vorher geprüfte Inhalte aufgerufen werden können. Welche Seiten gesperrt werden sollen, sagte der Minister nicht. Die Regierung will Schülerinnen und Schüler nach eigener Aussage vor negativen Informationen schützen.

Zuletzt hatten die russischen Behörden soziale Netzwerke wie Facebook und TikTok aufgefordert, keine Informationen mehr über Termine für nicht genehmigte Demonstrationen zu verbreiten. Das bezog sich vor allem auf Proteste gegen die Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalany.