Peter Tabichi aus Kenia ist Lehrer - er spendet 80 Prozent seines Gehalts an soziale Projekte und sorgt unter widrigen Bedingungen dafür, dass seine Schüler erfolgreich sind.

Deshalb ist er jetzt mit dem Global Teacher Prize ausgezeichnet worden. Dotiert ist der Preis mit einer Million Dollar. Die Jury sagt, dass Tabichi hart arbeitet und leidenschaftlich an das Talent seiner Schüler glaubt.

Tabichi unterrichtet an einer weiterführenden Schule in einem kleinen Dorf in Kenia. Fast ein Drittel der Kinder sind dort Waisen oder Halbwaisen. Häufig gibt es Dürren und Hungersnöte. Die Schule hat nur einen Computer, einen wackligen Internetzugang und auf einen Lehrer kommen 58 Schülerinnen und Schüler.

Tabichis Schüler schaffen es zu internationalen Wettbewerben

Tabichi hat trotzdem einen Talentförderclub aufgebaut, organisiert Nachhilfe und bringt seine Schüler dazu, sich für nationale Forschungswettbewerbe zu qualifizieren. Das Preisgeld will Tabichi nutzen, um die Schule besser auszustatten - zum Beispiel mit einer Bibliothek und einem Labor.

Die Preisverleihung fand in Dubai statt. Laudator war der Schauspielers Hugh Jackman. Verliehen wird der Preis seit fünf Jahren von der Varkey Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in London. In der Jury sind Lehrer, Journalisten, Unternehmer und Wissenschaftler.