Die meisten Bibliotheken in Deutschland haben sonntags geschlossen - das will Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt ändern.

Er hat zum heutigen bundesweiten Tag der Bibliotheken angekündigt, die arbeitszeitrechtlichen Grundlagen dafür anzugehen. Das soll möglichst vielen Menschen einen erweiterten Zugang zu Bildung und Information ermöglichen, unabhängig von ihren Arbeitszeiten und Lebensrealitäten. Bibliotheken sind aus Sicht des Kulturstaatsminsters ein Grundpfeiler der Aufklärung, kämpfen gegen Fake News und Geschichtsrevisionismus.

Der Deutsche Bibliotheksverband fordert schon länger, dass öffentliche Bibliotheken sonntags geöffnet haben dürfen. Dies ist rechtlich bisher aber in fast keinem Bundesland möglich. Aber zum Beispiel in Berlin werden jetzt verlängerte Öffnungszeiten in einigen Unibibliotheken angeboten, in Köln macht die Stadtbibliothek inzwischen auch sonntags auf.