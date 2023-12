Sollten Smartphones aus den Schulen generell verbannt werden? Ja, findet die neue Regierung in Neuseeland.

Der konservative Premier Christopher Luxon hat seinen Plan für ein Handyverbot bei einem Schulbesuch in Auckland noch mal bekräftigt. Er will damit dem Trend entgegenwirken, dass Schülerinnen und Schüler in Neuseeland Untersuchungen zufolge schlechter schreiben und lesen können als früher.

Mehrheit für Verbot



Wie der Sender Radio New Zealand berichtet, gibt es innerhalb der Bevölkerung eine Mehrheit für ein Smartphoneverbot im Unterricht. Die meiste Zustimmung gab es in einer Umfrage unter Erwachsenen aber für die Variante, dass Handy während der Pausen benutzt werden dürfen.

Befürworter des Regierungsplans in Neuseeland sehen in Smartphones eine Ablenkung. Gegner sind skeptisch, ob ein Verbot viel bringt.