In den Niederlanden und in Griechenland beginnt das neue Schuljahr heute mit Handyverboten.

In Griechenland droht der Schulverweis für einen Tag, wenn das Handy aus der Tasche geholt wird. Wer seine Mitschüler oder Lehrer ohne Erlaubnis filmt, kann sogar ganz von der Schule fliegen.

An den niederländischen Schulen gilt das Handyverbot neu für Grundschulen. An weiterführenden Schulen sind sie schon seit Jahresbeginn verboten. Die Argumente: Handys lenken die Kinder ab, verringern die Konzentrationsfähigkeit und schmälern die Lernleistung.

Auch in Italien sind Handys in Klassenräumen verboten. In Deutschland wird über so einen Schritt schon länger diskutiert.