Die sollen ab nächstem Jahr mindestens 515 Euro im ersten Ausbildungsjahr bekommen. Das schreiben die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und berufen sich dabei auf das Bundesbildungsministerium. In den nächsten Jahren soll der Mindestlohn für die Lehrlinge weiter schrittweise steigen - auf dann 620 Euro im Jahr 2023.

Festgeschrieben ist das alles in der Reform des Berufsbildungsgesetzes, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Wenn das Gesetz kommt, gibt es in Deutschland zum ersten Mal eine gesetzliche Untergrenze für die Bezahlung von Azubis. Allerdings: Wenn die Gewerkschaften zustimmen, können Unternehmen ihren Auszubildenden auch weniger als den Mindestlohn zahlen. Das Ministerium sieht nämlich auch das Problem, dass Betriebe bei zu hohen Azubi-Gehältern keine Ausbildungsplätze mehr anbieten wollen.

In einigen Branchen und vor allem im Osten bekommen Azubis im Moment deutlich weniger Geld als den Mindestlohn: Laut einer Übersicht des Bundesinstituts für Berufsbildung sind es im Fleischerei-Gewerbe nur rund 310 Euro und bei Friseuren 325 Euro.