Die Billig-Airline Ryanair teilt online gegen die irischen Grünen aus - und gegen Fahrradfahren.

Der Firmenaccount von Ryanair postet seit einigen Tagen immer wieder auf X unter dem Hashtag #flightsnotbikes. Darin wettert Ryanair gegen die Verkehrspolitik der Grünen, vor allem gegen den grünen Minister für Klima und Verkehr in Irland. Der hat nach den Europawahlen angekündigt, dass er als Grünen-Chef zurücktreten will. Ryanair postete daraufhin ein Foto von der Vize-Chefin - mit der Aufforderung an die Grünen "keinen grünen Müll zu recyceln".

Hintergrund des Streits ist unter anderem, dass Starts und Landungen am Dubliner Flughafen gedeckelt sind. Die Nachfrage in Dublin steigt aber - deswegen hat der Flughafenbetreiber schon beantragt, dass das Passagier-Limit erhöht wird. Ryanair wirft dem grünen Verkehrsminister vor, dass das nicht schnell genug geht. Was allerdings das Fahrradfahren im Hashtag mit alldem zu tun hat, lässt Ryanair offen.

Der irische Regierungschef hat die Ryanair-Kampagne "toxisch" genannt - Satire hätte auch Grenzen. Ryanairs Chef Michael O'Leary ist für provozierende Statements und Kampagnen bekannt - gegen Umweltschützer, Gewerkschaften oder auch Konkurrenten.