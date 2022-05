Viele Menschen in Deutschland sparen wegen der steigenden Preise offenbar bei bestimmten Lebensmitteln.

Nach Angaben des Bundesverbands Naturkost haben Bioläden und Bio-Supermärkte zuletzt deutlich weniger verkauft als im selben Zeitraum letztes Jahr. Die Umsätze lagen demnach im Januar knapp 10 Prozent unter dem Vorjahresniveau und im März schon gut 18 Prozent.

Der Naturkost-Verband warnt, das damit auch ein politisches Ziel in Gefahr gerät: Die Bundesregierung will den Bio-Anteil an der Lebensmittelproduktion steigern - bis 2030 auf 30 Prozent.

Teilweise andere Zahlen



Vom Marktforschungsunternehmen GfK kommen etwas andere Zahlen zum Umsatz: Demnach wurden günstigere Bio-Produkte zuletzt sogar mehr gekauft. Der Rückgang betrifft demnach vor allem Markenhersteller.