Das könnte vielleicht eines Tages möglich sein. Forscher der Universität Edinburgh haben eine neue Zellgruppe auf der Netzhaut des Auges entdeckt, die unseren biologischen Tagesrhythmus direkt beeinflusst. Diese Zellen senden Signale an den Teil im Gehirn, der dem Körper sagt, ob jetzt Tag oder Nacht ist. Je nachdem passen sich Körpertemperatur, Gehirnaktivität und Hormonproduktion an. Eine Störung dieses inneren Rhythmus kann zu Magen-Darm-Problemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen führen. Sogar die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken ist dann höher.

Mit der Entdeckung dieser neuen Netzhautzellen könnte man durch das Auge die innere Uhr manipulieren, sagen die Forscher. Zum Beispiel mit Augentropfen.