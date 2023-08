Golfplätze sind ökologisch gesehen eher eintönig - meistens bestehen sie aus Rasen und ein paar Gehölzen und Zierpflanzen.

Aber Golfplätze hätten viel mehr Potenzial, um die biologische Vielfalt in Deutschland besser zu schützen. Deswegen hat das Bundesamt für Natur ein Projekt unter dem Namen GolfBiodivers gestartet. Dabei sollen 32 Golfanlagen in neun Bundesländern so umgestaltet werden, dass sie mehr Tiere anziehen - vor allem mehr Insekten. Geplant ist unter anderem, einen Teil der Grasflächen mit wenig Pflanzenvielfalt in Wiesen mit mehr blühenden Pflanzen zu verwandeln und extra Blühstreifen einzurichten. Außerdem sollen Nisthilfen für Insekten und Vögel aufgebaut werden.

Danach soll überprüft werden, wie nützlich das Ganze für die Tierwelt ist - etwa für Heuschrecken, Schmetterlinge und Wildbienen - aber auch Vögel und Fledermäuse. Dabei sollen auch die Mitglieder von Golfclubs helfen. Am Ende sollen die Ergebnisse weiterverbreitet werden, damit auch andere Golfplätze die Ideen für mehr Biodiversität umsetzen. Das Projekt wird mit Bundesgeldern von rund 2,5 Millionen Euro gefördert.