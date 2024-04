Gentrifizierung wird ja meistens eher kritisch gesehen - weil alteingesessene Bewohnerinnen und Bewohner aus Stadtvierteln verdrängt werden, wenn reichere Zuzügler kommen.

Die Natur kann sich aber tatsächlich über Gentrifizierung freuen. Das zeigt eine Studie im Fachjournal PNAS, für die in US-Städten an knapp 1.000 Stellen Wildkameras aufgestellt wurden, für zwei Jahre. Dabei zeigte sich, dass die Artenvielfalt in gentrifizierten Stadtvierteln höher ist: Im Schnitt fanden sich dort 13 Prozent mehr Säugetier-Arten als in nicht-gentrifizierten Vierteln - etwa Eichhörnchen, Rehe oder Füchse. Das liegt daran, dass mit reicheren Zuzüglern oft mehr Gärten oder Parks kommen, was der Tierwelt guttut.

Andere Faktoren sind aber noch wichtiger als die Gentrifizierung - zum Beispiel ob eine Gegend sehr zubetoniert ist. Denn das kann dann trotz Gentrifizierung ein schlechter Lebensraum für viele Tiere sein.