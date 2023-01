Welche und wie viele Tierarten in einem Gebiet leben, kann man unter anderem an sogenannter Umwelt-DNA ablesen. Das ist das Erbgut der Tiere, das sie über Haut- und Fellreste, ihren Kot oder ihre Kadaver an ihren Lebensraum abgeben.

Am Boden oder im Wasser kann man die Hinterlassenschaften gut einsammeln, aber auf Ästen und in Baumkronen wird es schwierig. Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat deshalb jetzt eine spezielle Drohne entwickelt, die dabei helfen soll. Das Besondere an dem Flugapparat: Er kann sich durch dichtes Geäst bewegen und auf biegsamen Zweigen landen. Und: Die Drohne ist klebrig. Sie trägt ein spezielles doppelseitiges Klebeband an der Oberfläche, das Erbgutreste von Zweigen einsammeln soll. In einem ersten Praxistest klappte das auch ganz gut: Die Forschenden ließen die Drohne Material von sieben verschiedenen Baumarten einsammeln. Mit Hilfe von Datenbank-Abgleichen konnten sie das Erbgut von 21 verschiedenen Vögeln, Säugetieren und Insekten identifizieren. Mit Hilfe von Umwelt-DNA kann man zum Beispiel den Zustand und die Entwicklung der Biodiversität in einem Lebensraum erfassen oder fesstellen, ob sich invasive Arten ausbreiten. Als nächste wollen die Forschenden die Drohne im tropischen Regenwald testen. Die Studie wurde im Fachmagazin Science Robotics veröffentlicht.