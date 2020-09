Weitere gut 35 Prozent der Landmasse der Erde müssen unbedingt unter Schutz gestellt werden. Nur so könnten Regionen von besonderer Bedeutung für die Biodiversität und Ökosysteme bewahrt werden.

Das schreibt ein Forschungsteam um die Naturschutzorganisation Resolve in den Science Advances. Demnach ist der Schutz von gut 2,3 Prozent der Landmasse am dringendsten, um die am stärksten bedrohten Pflanzen- und Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren.

Das Team hat Daten gesammelt und sie in eine interaktive Online-Karte eingearbeitet. Laut Eric Dinerstein von Resolve handelt es sich dabei um "die erste digitale Karte ihrer Art, die eine Art Blaupause für den Schutz des Lebens auf der Erde kreiert".

Derzeit stehen den Forschenden zufolge etwa 15 Prozent der Landmasse der Erde unter Schutz. Um Krisen wie den Klimawandel, den Verlust von Biodiversität und das Aufkommen neuartiger Viren wie des Coronavirus effektiv zu bekämpfen, müsse es aber mindestens die Hälfte sein.

Erst vor Kurzem hatten die Vereinten Nationen gemeinsam mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa im Fachmagazin Nature gefordert, den verbliebenen Regenwald besser zu schützen. Als Kohlenstoff-Speicher stabilisiert er nicht nur das Erd-Klima, sondern ist auch Lebensraum für viele verschiedene Arten und unterstützt so die biologische Vielfalt.