Der Wisent, auch Europäischer Bison genannt, hat zum Beispiel einen großen Einfluss auf viele Bäume und Gräser. Wenn es weniger Wisente gibt, nehmen auch die Bestände von vielen Pflanzen und anderen Tierarten ab. Das funktioniert aber auch umgekehrt. Das heißt, dass es mehr Pflanzen und Tiere gibt, wenn die wuschelige Rinderart irgendwo angesiedelt ist.

Deshalb siedeln Forschende jetzt in der Grafschaft Kent in Großbritannien wieder Wisente an und beobachten, ob das gut funktioniert. Vor 6000 Jahren haben sie schon mal in Großbritannien gelebt. Jetzt hofft das Forschungsteam, dass die Wisente helfen, den Wald und die Artenvielfalt in Kent zu beleben.

Es gibt übrigens auch bei uns in Deutschland wildlebende Wisente: Im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen wurde 2013 eine Herde Wisente ausgewildert. Das Projekt ist aber nicht unumstritten.