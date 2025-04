Waldohreulen sind mit ihrem braun-schwarzen Gefieder nachts im Wald ziemlich gut getarnt.

Für andere Waldohreulen sind sie besser zu erkennen, denn die Vögel sehen etwas, was wir Menschen nicht wahrnehmen können: Die Unterseite ihrer Flügel leuchtet im Dunkeln, und zwar in pink. Das hat ein Forschungsteam aus den USA festgestellt. Diese sogenannte Biofluoreszenz entsteht, wenn bestimmte Pigment-Moleküle in den Federn der Tiere tagsüber durch UV-Strahlung angeregt werden. Die überschüssige Energie wird dann als pinkes Licht abgegeben.

Aber warum an der Unterseite der Flügel? Eine Erklärung könnte laut den Forschenden sein, dass Eulen-Männchen bei der Partnersuche durch das Leuchten beeindruckender wirken, denn die Flügel-Unterseite ist besonders gut beim Balztanz zu sehen. Allerdings hatten die Eulen-Weibchen sogar noch mehr biofluoreszierende Pigmente an der Flügel-Unterseite. Das spricht wohl eher dafür, dass das Leuchten beim Brüten eine Rolle spielt. Denn die Pigmente strahlen neben Licht auch Wärme ab, und das könnte den Weibchen und Eulen-Eiern helfen, beim Brüten warm zu bleiben.