Um zum Beispiel im Weinanbau schädliche Pilze abzuwehren, werden oft giftige Fungizide benutzt.

Das Karlsruher Institut für Technologie arbeitet an einer Lösung ohne solche Umweltgifte. Dafür hat ein Forschungsteam entschlüsselt, wie die angebaute Nutzpflanze - also der Wein - mit dem krankheiterregenden Pilz kommuniziert. Dabei hat das Team bestimmte chemische Signale entschlüsselt, mit denen der Pilz eine Immunreaktion des Weins unterdrückt. Die Forschenden haben es nach eigenen Angaben geschafft, diese Signale zu manipulieren - zumindest im Labor. Hier waren Zellen der Weinrebe dann schneller in der Lage das eigene Immunsystem zu aktivieren und einen Pilzbefall abzuwehren.

Die Forschenden sagen, ihr so genannter Biohack wirkt wie eine Impfung gegen Pilzbefall. Die wollen sie jetzt unter echten Bedingungen auf dem Feld erproben.