Irgendwo ist aber natürlich auch für die Ameisen Schluss. Ein Forschungsteam der Uni Würzburg hat erforscht, wie die Ameisen das erkennen - und mit ihren Mundwerkzeugen nicht zu große Stücke aus Blättern herausschneiden, die sie dann nicht tragen könnten.

Die Forschenden haben die Blattschneider-Ameisen im Labor genau beobachtet. Es zeigte sich, dass die Ameisen ihren eigenen Körper als Zirkel benutzen. Zum Schneiden stellten sich die Ameisen im Versuch unten quer zum Blattrand und drehten sich dann beim Schneiden in einem Halbkreis von der einen Seite des Blatts zur anderen. Ihre Beine und ihr Kopf dienten als Orientierungspunkte. So erhielten sie immer ein Stück in passender Größe.

Die Blattschnipsel transportieren die Ameisen in ihre Nester. Dort dienen sie als Boden für eine Pilzkolonie, von denen sich die Ameisen ernähren.

Die Studie wurde im Journal of Experimental Biology veröffentlicht.