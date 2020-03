Forschende der Ruhr-Universität Bochum haben untersucht, wie sich diese unterschiedlichen Arten von Stress im Körper auswirken. Für das Experiment mussten sich 20 Sportstudierende beiden Stress-Arten aussetzen: Zum einen mussten sie bis zur Belastungsgrenze auf dem Laufband laufen und ein fiktives Bewerbungsgespräch führen. Nach dem Sport-Belastungstest fühlten sich die Studierenden gut und gestärkt. Nach dem Bewerbunggespräch fühlten sie sich dagegen unwohl.

Das Forschungsteam nahm auch Blut ab und stellte fest, dass in Stress-Situationen DNA nicht nur im Zellkern sondern auch frei in der Blutbahn zirkuliert. Und, dass diese zellfreie DNA bei körperlichem Stress aus anderen Zelltypen stammte als bei psychischem Stress. Die Theorie der Forschenden ist jetzt, dass diese unterschiedliche DNA bei körperlicher Belastung eher ein Training für das Immunsystem ist und bei psychischer Belastung das Gegenteil bewirkt. Bisher hat man Stress meistens in Verbindung mit Hormonen betrachtet.