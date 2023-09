Egellarven sind besonders fiese Zeitgenossen - die Parasiten dringen in das Gehirn von Ameisen vor und machen sie zu willenlosen Zombies.

Die Egel sorgen dafür, dass sich Ameisen auf die Spitze von Gräsern setzen, wo sie von Weidetieren gefressen werden. Genau das will die Egellarve - im Körper von Schaf, Ziege und Co. wächst sie und legt Eier. Dänischen Forschenden zufolge geht der Egel dabei cleverer vor als gedacht: Sie haben mit dem Egel infizierte Ameisen markiert und ihren Weg verfolgt. Ihnen fiel auf, dass die Ameisen an heißen Tagen nur früh und abends auf den Spitzen der Gräser saßen. Das ist insofern clever, weil die willenlosen Ameisen dann nicht überhitzen und sterben - das würde den Egeln ja nichts nützen. Außerdem sind die Weidetiere an heißen Tagen auch eher in den Morgen- und Abendstunden unterwegs - das erhöht die Chancen für die Egel.

Wenn ein Egel schließlich im Magen eines Weidetieres landet und dort selbst Eier legt, dann werden diese Eier wieder über den Kot ausgeschieden. Dort werden sie von kleinen Schnecken gefressen. Um aus der Schnecke wieder rauszukommen, bringen die Egel die Schnecken zum Husten - der Schleimklumpen mit Egelinhalt wird dann von den Ameisen gefressen.