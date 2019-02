Das haben Forscher von der Universität Surrey in Großbritannien rausgefunden. Dazu haben sie Probanden Fettzellen entnommen - und zwar über knapp zwei Tage alle sechs Stunden. Bevor die Versuchspersonen ins Labor kamen, mussten sie schon länger einen sehr regelmäßigen Schlaf- und Essensrhytmus einhalten. Die Forscher identifizierten im Fettgewebe der Probanden mehr als 700 Gene, die einem eigenen Biorhytmus folgten. Bestimmte Stoffwechselaufgaben erledigten sie eher am Abend als am Morgen - und zwar ganz unabhängig davon, ob die Probanden etwas aßen und ob es im Labor gerade hell oder dunkel war.

Fettzellen erfüllen viele wichtige Funktionen in unserem Körper. Sie dienen zum Beispiel als Energiespeicher und tragen durch Hormonausschüttung dazu bei, den Appetit zu regulieren. Schon länger wird vermutet, dass ein Leben gegen die innere Uhr zu Übergewicht beitragen könnte. Die Wissenschaftler erhoffen sich nach ihrer Studie jetzt genauere Erkenntnisse, wie genau sich der Stoffwechsel im Laufe des Tages verändert.

Die Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen.