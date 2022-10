Bisher dachte man, die müssten ihren ganzen Kopf oder Körper bewegen, um einer Bewegung mit dem Blick zu folgen. Denn Fliegenaugen sind eigentlich ziemlich starr. Sie bestehen aus hunderten bis tausenden einzelnen Linsen, den Facetten, die jeweils einen Bildpunkt an Information ans Gehirn liefern.

So jedenfalls die bisherige Vorstellung. Eine Max-Planck-Forscherin hat zusammen mit ihrem Team herausgefunden, dass Fruchtfliegen einen bestimmten Teil ihrer Augen sehr wohl bewegen können. Und zwar die Netzhaut, die sich unterhalb der starren Facetten im Auge befindet. Das fand das Team heraus, als es Muskeln am Auge der Fliegen untersucht hat. Von außen kann man die Bewegung der Netzhaut in den Fliegenaugen nicht erkennen.

Diese Beweglichkeit hilft den Fliegen offenbar, ihren Blickwinkel auch ohne Kopfbewegung leicht zu verändern. Sie können so räumlich besser sehen und Hindernisse zu überwinden. Die Nature-Studie zeigt mal wieder, dass sich selbst beim Untersuchen von sehr gut erforschten Lebenwesen immer noch neue Erkenntnisse gewinnen lassen.