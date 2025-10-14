Dass Tiere nach der letzten Fortpflanzung weiterleben, scheint aus evolutionärer Sicht keinen Vorteil für die Art zu bringen.

Ein Beispiel für eine lange Lebenszeit nach der letzten Geburt sind Gorillas. Für eine Studie im Fachjournal PNAS haben Forschende die Daten von 25 Berggorilla-Weibchen aus Uganda ausgewertet. Fast jedes dritte Tier lebte nach der letzten Fortpflanzung noch länger als zehn Jahre - das entspricht mindestens einem Viertel der erwachsenen Lebenszeit von Gorillaweibchen.

Dass der sogenannte Großmutter-Effekt der Grund dafür sein könnte, halten die Forschenden für unwahrscheinlich - dass also die Überlebenschancen des Nachwuchses steigen, wenn sich auch die Oma möglichst lange um die Enkel kümmert. Wahrscheinlicher erscheint ihnen die Mutter-Hypothese: Die besagt, dass ältere Weibchen die Fortpflanzung einstellen, um Energie zu sparen und sich stattdessen um die schon vorhandenen Nachkommen zu kümmern.

Die Forschenden halten es aber auch für möglich, dass die lange Lebenszeit nach der Fortpflanzung damit zusammenhängt, dass Gorillas einfach älter werden, etwa wegen fehlender Fressfeinde - und so dann auch in die Wechseljahre kommen.