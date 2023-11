Im Prinzip trennt sich bei diesem Wurm der Hintern ab und schwimmt zur Fortpflanzung davon.

Im Fachmagazin Scientific Reports beschreiben japanische Forschende die ungewöhnliche Art und Weise, wie sich der Meereswurm Megasyllis nipponica fortpflanzt. Der Wurm bildet aus seinem unteren Drittel heraus einen Fortsatz. Noch bevor dieser sich abtrennt, entsteht an der Trennlinie ein eigener Kopf mit Fühlern, Augen und Schwimmborsten. Dann trennt sich der Fortsatz ab und schwimmt davon. Ausgestattet mit Eiern oder Spermien sucht er nach einem Gegenstück, mit dem er sich fortpflanzen kann.

Bisher war allerdings unklar, wie der Fortsatz einen Kopf bilden kann, noch während er mit dem Körper des Wurmes verbunden ist. Das Wissenschaftsteam hat jetzt herausgefunden, dass Gene, die für die Bildung eines Kopfes zuständig sind und eigentlich nur am oberen Ende des Wurmes aktiv werden, auch in der Mitte anfangen zu arbeiten, sobald der Wurm geschlechtsreif wird. Als nächstes wollen die Forschenden herausfinden, was dafür sorgt, dass einige Fortsätze mit Spermien, andere mit Eiern ausgestattet sind.