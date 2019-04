Darüber rätselt die Wissenschaft schon länger - jetzt gibt es eine Theorie und über die berichtet die BBC. Demnach hoppeln die flauschigen Tierchen seit der Römerzeit im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung über die Insel. Herausgefunden haben das die Forschenden anhand eines sehr kleinen Stücks Kaninchen-Knochen. Das Stück wurde schon in den 60er Jahren bei einer römischen Ausgrabungsstätte in Südengland gefunden und verschwand bis 2017 in einer Kiste.



Dann stellte das Forschungsteam fest, dass es sich um ein Stück Kaninchen-Knochen handelte und untersuchte es. Ergebnis: Das Kaninchen muss damals ein Haustier gewesen sein. Das wollen die Forschenden an der Beschaffenheit des Knochenmaterials erkannt haben. Es soll seinen eigenen Kötel gefuttert haben, ein Hinweis darauf, dass es in einem Ställchen lebte.



Die BBC hat in ihrem Bericht noch ein paar weitere fun facts zu Kaninchen zusammengetragen: Demnach kommen sie ursprünglich aus Spanien und Frankreich, können ihre Ohren um 180 Grad drehen und sollten eigentlich nicht so viele Karotten essen, weil die zu viel Zucker enthalten.