Ein Forschungsteam aus China stellt im Fachmagazin Nature Communications diese Annahme jetzt aber in Frage. Sie haben im Darm der Taufliege Drosophila eine Entdeckung gemacht: Dort stellen Zellen die Aminosäure D-Serin her. Die spielt im Hirnstoffwechsel eine Rolle. Als die Forschenden das zugehörige Gen und damit die Produktion der Aminosäure in den Darmzellen abschalteten, schliefen die Fliegen nur noch halb so lange wie zuvor. Der Darm spielt so also eine Rolle bei der Schlafregulation.

Diese Erkenntnis könnte auch auf den Menschen übertragbar sein, denn auch Säugetiere besitzen im Gehirn Rezeptoren für D-Serin. Ob das Molekül wie bei den Fliegen auch im Darm hergestellt wird, ist noch unklar.