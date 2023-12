Bartrobben haben es nicht leicht. Sie leben in der Arktis, wo die Luft eisig kalt und damit gleichzeitig sehr trocken sein kann.

In einer solchen Umgebung verlieren die Tiere allein schon durch das Atmen Wärme und Feuchtigkeit. Ein Forschungsteam aus Großbritannien und Norwegen wollte wissen, wie sich die Robben dagegen schützen. Dafür hat sich das Team den inneren Aufbau der Robbennasen genauer angesehen - und zwar die Nasenmuscheln.

Das sind Knochen, die von Schleimhaut überzogen sind. Bei den Bartrobben bilden sie ein besonders dicht verzweigtes Labyrinth. Und das scheint das Erfolgsgeheimnis der Bartrobben gegen arktische Kälte zu sein. Am Rechner hat das Team simuliert, dass die Bartrobbe deutlich weniger Wärme und Feuchtigkeit beim Ausatmen verliert als eine verwandte Art, die in wärmeren Gegenden zuhause ist, nämlich die Mittelmeer-Mönchsrobbe. Das galt sowohl für Temperaturen von minus 30 Grad Celsius als auch für zehn Grad plus.

Die Studie mit dem Titel "Structure-function relationships in the nasal cavity of Arctic and subtropical seals" erscheint im Biophysical Journal (DOI: 10.1016/j.bpj.2023.11.012).