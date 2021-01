Die Rentierflechte sieht aus wie ein Moos, ist aber ein Pilz und eine Art Alge, die zusammenleben. Eigentlich dachte man bisher, dass sich die Flechte asexuell verbreitet. Also einen Teil abwirft, aus dem dann wieder eine neue Flechte wird - sie sich also selbst klont. Eine Untersuchung verschiedener Proben aus verschiedenen Teilen Kanadas zeigt jetzt aber, dass die Flechte genetisch diverser ist als gedacht. Sie scheint sich also doch, so wie andere Pilze auch, mithilfe von Sporen fortzupflanzen. Dafür sendet sie wurzelähnliche Triebe zur Nachbarflechte, die beiden tauschen genetische Infos aus und werfen dann Sporen ab. Dort wo diese landen, bilden sich neue Triebe. Da es bisher wenig Hinweise auf Sporen bei der Rentierflechte gab, ging man eher von asexueller Fortpflanzung aus.

Die Rentierflechte heißt so, weil Rentiere kiloweise davon essen. Die Flechte ist in allen nördlichen Wäldern zu finden und ist neben Rentierfutter auch für die Verteilung von Nährstoffen im Waldgebiet zuständig.