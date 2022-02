Schimpansen brauchen keinen Verbandskasten, sie verarzten Wunden mit Insekten.

Diese überraschende Beobachtung haben Forschende unter anderem der Uni Osnabrück in einem Nationalpark in Gabun gemacht. Dort untersuchen sie das Verhalten einer Gemeinschaft von Schimpansen.

Sie dokumentierten dabei auch Ereignisse, bei denen sich Tiere offene Wunden zuzogen, in fast jedem dritten Fall griffen die Schimpansen sozusagen zu Naturarznei. Sie fingen Insekten aus der Luft, zerdrückten sie und platzierten sie mit Finger oder Mund auf der Wunde, um sie dort hin und her zu bewegen. Dabei fiel auf, dass sie so nicht nur eigene Wunden, sondern auch die anderer Schimpansen aus der Gruppe versorgten.