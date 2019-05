Um das herauszufinden, haben die Forschenden Tests mit beiden gemacht. Die Tiere mussten dabei mit der Schnautze auf einem Bildschirm ein Symbol drücken. Dadurch fiel Nahrung in den benachbarten Käfig eines Artgenossen. Das Tier, das den Button drückte, bekam aber nichts.

Ergebnis: Die Wölfe waren in der Versuchsanordnung öfter selbstlos, zumindest, wenn das Tier nebenan aus ihrem Rudel stammte. In dem Fall drückten sie häufig das Symbol. War der Wolf nebenan allerdings fremd, ließ das Interesse nach. Die Hunde dagegen zeigten generell kaum Interesse daran, ihren Artgenossen Futter zu beschaffen. Dabei war es laut den Forschenden egal, ob sie das Tier nebenan kannten oder nicht.An den Versuchen haben neun Wölfe und sechs in Rudeln lebende Hunde teilgenommen. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin PLOS One veröffentlicht.