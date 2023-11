Man braucht etwas Glück.

Wenn man draußen in der Natur eine Katze sieht mit verwaschenem Tigermuster und einem buschigen Schwanz mit schwarzen Ringeln und breiter Schwanzspitze - dann könnte das eine Europäische Wildkatze sein. Das ist eine eigene Art, die nicht auf verwilderte Hauskatzen zurückgeht.

Normalerweise gehen sich Haus- und Wildkatzen aus dem Weg und fangen nichts miteinander an, obwohl Hauskatzen schon seit rund 2000 Jahren aus Ägypten in Europa angekommen sind. Das zeigen neue genetische Analysen im Fachmagazin Current Biology. Doch wenn Wildkatzen verfolgt werden und ihren Lebensraum verlieren, dann kann die Rate der Kreuzungen deutlich steigen. Das bringt die Tierart zusätzlich in Gefahr. In Schottland und Baden-Württemberg sind inzwischen vermehrt Wildkatzen-Hybride in den Wäldern unterwegs.

In Deutschland leben schätzungsweise 5000 bis 7000 Wildkatzen und rund 15 Millionen Hauskatzen.