Die Menschen in der Arktis lassen sich schon seit mindestens 9.500 Jahren von Schlittenhunden helfen.

Ein Team von Forschenden hat sich jetzt die Genetik der Hunde genauer angeschaut. Sie schreiben im Fachjournal Science, dass ein großer Teil des Erbguts von heutigen Schlittenhundarten auf Hunde zurückgeht, die vor 9.500 Jahren in Sibirien lebten. In der Region gibt es auch archäologische Funde, die in der Forschung als Teile von Schlitten interpretiert werden.

Eisbären: Ja, Wölfe: Nein

Zur Überraschung der Forschenden fanden sich im Erbgut der Schlittenhunde keine Spuren von modernen Wölfen - obwohl Schlittenhunde und Wölfe zusammen Nachwuchs bekommen können.

Dafür gab es aber genetische Ähnlichkeiten zu Eisbären, auch wenn sich Schlittenhunde nicht mit ihnen vermischt haben: Beide Tierarten haben parallel Gene entwickelt, die ihnen helfen, mit fettreicher Nahrung klarzukommen, ohne dass es Probleme mit dem Cholesterinspiegel gibt.