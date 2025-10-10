Der Menstruationszyklus kann die Reaktionszeit von Frauen beeinflussen: Während des Eisprungs reagieren sie schneller als in anderen Phasen ihres Zyklus.

Das zeigen Versuche mit 54 Teilnehmerinnen, die verschiedene kognitive Tests zu Aufmerksamkeit und Reaktionszeit machen sollten. Die Ergebnisse stehen im Fachmagazin Sports Medicine - Open: Am Tag des Eisprungs lagen die Reaktionszeiten im Schnitt rund 30 Millisekunden unter denen der späteren Zyklusphase vor der Periode. Auch die Fehlerquote war dann am geringsten.

Sport hat aber größere Wirkung

Einen noch größeren Unterschied für die Reaktionsfähigkeit machte es aber, ob die Frauen sportlich aktiv waren oder nicht: Wer keinen Sport trieb, reagierte im Schnitt rund 70 Millisekunden langsamer – unabhängig vom Zyklus. Die Forschenden sagen, dass 70 Millisekunden im Alltag einen Unterschied machen können – etwa, ob man nach einem Stolpern das Gleichgewicht wiederfindet oder nicht. Ein Unterschied von 30 Millisekunden ist dagegen vor allem für Profisportlerinnen relevant.

Keine messbaren Effekte bei kognitiven Aufgaben

Die Studie zeigt auch: Viele Teilnehmerinnen glaubten, dass sie sich während der Menstruation schlechter konzentrieren könnten – messbar war dieser Effekt aber nicht.



