Vor etwa 300 Jahren hat der schwedische Naturwissenschaftler Carl von Linné mehr als 10.000 Tiere und Pflanzen beschrieben.

Nach seinem System der binären Nomenklatur werden noch heute neue Arten erfasst. Im Fachmagazin Science Advances schreiben Forschende, dass seit Linné stetig mehr Arten entdeckt wurden - zu ihrer Überraschung steigt die Anzahl noch immer, statt dass sie zurückgeht. Sie sprechen von einem "Goldenen Zeitalter" der Entdeckung von Arten. Jährlich sind es inzwischen mehr als 16.000 neu erfasste Tiere, Pflanzen und Pilze.

Gleichzeitig seien noch Millionen Lebewesen unentdeckt, vor allem Insekten und Mikroben. Sie wissenschaftlich zu erfassen könnte weitere Fortschritte in der Medizin und im Naturschutz bringen.