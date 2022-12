Von Verdauung bis Wundheilung - viele unserer Körperfunktionen sind je nach Tageszeit mal stärker und mal schwächer.

Diese biologische Uhr hat offenbar auch Auswirkungen darauf, wie sich Krankheiten ausbreiten und behandelt werden können. Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat bei Versuchen mit Mäusen festgestellt, dass Hautkrebs-Tumore zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich schnell wuchsen - gegen Ende der Mäuse-Ruhephase deutlich langsamer als in den Wach-Zeiten. In der Ruhephase ist laut den Forschenden das Immunsystem der Mäuse am aktivsten. Auf den Menschen übertragen wäre das am frühen Morgen der Fall.

In der Ruhephase wachsen Tumore am langsamsten

Weitere Experimente zeigten, dass auch die Wirkung einer Krebstherapie mit der inneren Uhr zusammenhängt. Eine Impfung gegen Hautkrebs schlug bei den Mäusen deutlich besser an, wenn sie sie in ihrer Ruhephase bekamen, also wenn das Immunsystem seine Hochphase hat. Das bestätigen offenbar auch Daten aus einer klinischen Studie mit Menschen, bei ihnen wirkte der Impfstoff morgens besser.

Die Forschenden sagen, dass man diesen Zusammenhang neben Hautkrebs jetzt auch bei anderen Krebsarten untersuchen sollte.