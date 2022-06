Die Weißbeerige Mistel wächst als Parasit an anderen Bäumen.

Dafür produziert sie ein klebriges Sekret, mit dem sie ihre Samen etwa an Linden, Ahorn oder Pappeln haftet. Diesen Klebstoff hat ein internationales Forschungsteam untersucht und hält ihn für einsatzfähig in der Medizin.

Jede Mistelbeere kann demnach einen bis zu zwei Meter langen Faden des so genannten Viscins produzieren. Es besteht aus natürlicher Zellulose, die sowohl an Haut und Knorpel als auch an synthetische Materialien haftet. Und es lässt sich zu dünnen Filmen und anderen Strukturen weiterverarbeiten und anschließend problemlos ablösen.

Nach Ansicht der Materialforschenden sind das gute Eigenschaften, um etwa Wunden zu verschließen. Sie wollen jetzt die chemische Zusammensetzung genauer analysieren, um das natürliche Viscin der Mistel im Labor nachzubauen.