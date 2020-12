Großbritannien hat als erstes Land weltweit den Corona-Impfstoff von Biontech freigegeben.

Damit können dort die Impfungen starten, noch bevor es in der EU und den USA soweit ist. Nach Angaben der britischen Regierung soll es nächste Woche soweit sein. Dann sollen die ersten Lieferungen in Großbritannien eintreffen. Biontech aus Mainz hat den Corona-Impfstoff zusammen mit dem Pharmariesen Pfizer aus den USA entwickelt.

Auch in Deutschland wird damit gerechnet, dass der Biontech-Imfpstoff noch in diesem Monat einsatzbereit ist. Die Unternehmen hatten am Dienstag eine Notfall-Zulassung in der EU beantragt, genauso wie das US-Unternehmen Moderna.

Beiden Impfstoffen ist in Studien ein hoher Schutz gegen Corona bescheinigt worden. Die EU hat bei den Herstellern schon Millionen Impfdosen bestellt.