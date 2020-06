Die Antwort lautet: Im Moment nein. Das haben Forschende unter Beteiligung der Uni Kassel für das Jahr 2015 ausgerechnet. Da hat Deutschland mit seinem Konsum weltweit mehr als 500.000 Quadratkilometer Ackerfläche belegt. Unser Land ist selbst rund 360.000 Quadratkilometer groß und bei uns wird auch nur knapp die Hälfte der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Wir leben also auf zu großem Fuß, sagen die Forschenden aus Kassel.

Nachlesen kann man das in einer Untersuchung mit einem etwas sperrigen Titel, dem Pilotbericht zum Monitoring der deutschen Bioökonomie. Dafür haben die Forschenden unter anderem auch die Bereiche Forstwirtschaft und Fischerei untersucht. Sie wollten dabei nicht nur wissen, wie viel Fläche belegt wird, sondern auch, wie viel Wasser verbraucht wird und welche Bereiche wie viel zum Klimawandel beitragen. Danach schlagen in Sachen Klima Milchprodukte und Fleisch besonders zu Buche. Der Pilotbericht soll helfen, Landwirtschaft und Co nachhaltiger zu gestalten.